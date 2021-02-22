Эксперт: сейчас рыбалка на льду Финского залива малоэффективна

Санкт-Петербург, 22 февраля. Рыболов-любитель рассказал, что в Финском заливе чаще всего ловят судака, который быстро передвигается, поэтому улов в нынешних погодных условиях, вероятно, будет небольшим.

Обильные осадки, повышенное атмосферное давление и ветреная погода не останавливают любителей подледной ловли. На лед Финского залива с утра 22 февраля, несмотря на запрет, снова выбрались сотни рыбаков. Корреспондент Федерального агентства новостей узнал мнение рыболова-любителя Игоря Михайлова, который рассказал, что сейчас рыбалка удачной вряд ли будет.

«Сейчас такое время года и погода, когда рыбалка не очень эффективна. Но вообще рыбу можно поймать в любое время года и в любую погоду. Рыба как человек: она хочет есть, спать. Вопрос в том, много ее можно поймать или мало. В условиях сегодняшних погодных условий, шансы на хороший улов минимальны. В Финском заливе сейчас ловят в основном судака, он постоянно передвигается, поэтому небольшой шанс. На рыбу влияют скачки атмосферного давления, а не сам факт повышения или понижения его значений», — поделился своим опытом рыбак.

Некоторое время назад стало также известно, что в Санкт-Петербурге рыбаки-фанаты вышли на лед, несмотря на неблагоприятную погоду. По данным ФАН, сейчас в районе Кронштадта на льду находятся под 200 человек, сидящих у лунок. Десятки замечены у парка 300-летия в Приморском районе. Также любители зимней ловли вышли на лед в Красносельском районе.