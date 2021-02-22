Сотни фанатов зимней рыбалки в Петербурге вышли на лед в непогоду

Санкт-Петербург, 22 февраля. Ветреная и холодная погода не испугала петербургских любителей подледного лова. Несмотря на риски, люди в разных частях города вышли на лед, чтобы предаться любимому хобби.

По данным ФАН, сейчас в районе Кронштадта на льду находятся около 200 человек, сидящих возле лунок. Несколько десятков человек рыбачат рядом с парком 300-летия в Приморском районе. Также любители зимней ловли замечены со стороны Красносельского района.

Сотрудники полиции и МЧС предупреждают горожан об опасности выхода на лед. Неоднократно спасателям приходилось вытаскивать из холодной воды провалившихся рыбаков.