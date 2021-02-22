Актер Театра «На Литейном» Жданов умер от рака

Санкт-Петербург, 22 февраля. Член труппы Театра «На Литейном» Александр Жданов скончался в 70 лет от онкологического заболевания. Он боролся с болезнью больше года, сообщил источник ФАН.

В последний раз актер появлялся на сцене в 2020 году, до начала пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что основная часть жизни Жданова была отдана служению данному театру. В нынешнем году коллектив собирался праздновать 45-летнюю годовщину с начала работы актера в этом культурном учреждении. Коллеги Жданова запомнили его как чуткого деятеля сцены, отличного рассказчика и обладателя несравнимого чувства юмора.