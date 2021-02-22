Менее тысячи больных COVID-19 выявляют в Петербурге второй день подряд

Санкт-Петербург, 22 февраля. Количество пациентов с коронавирусом уменьшается в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Северная столица находится на втором месте по числу новых случаев коронавируса. При этом второй день подряд в городе выявляют меньше тысячи зараженных. Так, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 957 жителей Петербурга. Такой показатель не фиксировали с ноября 2020 года, говорится в сообщении.

Коронавирус выявили у 12 604 человек в 85 регионах России за минувшие 24 часа. Бессимптомными носителями оказались 11,2% пациентов. Зарегистрировано 337 летальных исходов, 12 943 гражданина полностью выздоровели.

В организме одногорбых верблюдов выявили антитела, которые помогут в борьбе с COVID-19, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».