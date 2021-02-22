Петербуржцев предупредили о сильном снеге в ближайшие дни

Санкт-Петербург, 22 февраля. Сильный снегопад и умеренные морозы, местами доходящие до −22 градусов, ожидаются в Петербурге в ближайшие дни.

Сильный снегопад, который начался в Северной столице утром 22 февраля, немного ослабеет днем. По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха в городе составит от −9 до −11 градусов.

«Ленобласть продолжит засыпать осадками, местами снег будет мокрым. В восточных районах температура ночью опустится до −17...–22 градусов, а днем прогреется до −15», — сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погодные условия вызовут гололедицу и сложную обстановку на дорогах. Уже завтра, 23 февраля, погода в Петербурге начнет ухудшаться, добавили синоптики. В городе продолжится снегопад, а температура воздуха опустится до −16 градусов. В ночь на 24 февраля в Северной столице прогнозируют снег, местами сильный, а днем — небольшие осадки. В Ленобласти тоже ночью и утром будет идти снег, сила осадков уменьшится только спустя сутки, добавили метеорологи.

На протяжении последних суток в Северной столице наблюдается аномальный снегопад. Только за прошедшие сутки в городе выпала треть месячной нормы осадков. Для борьбы со снегом городские власти задействовали более 1200 единиц техники.

Недавно Балерина Мариинского театра Илмира Багаутдинова исполнила на морозе балетный номер. Она станцевала в бухте Батарейной в окрестностях Санкт-Петербурга, пишет «Ридус».