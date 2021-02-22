Экономическая полиция нашла место производства поддельных денег в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 февраля. Сотрудники управления экономической полиции МВД Петербурга нашли квартиру, где местный житель печатал поддельные пятитысячные купюры Центрального банка РФ.

Находке предшествовало заявление в МВД местного жителя, который рассказал, что в феврале он решил продать свой синтезатор через сайт объявлений. К нему домой на улицу Бутлерова пришел неизвестный покупатель и отдал пачку пятитысячных купюр, взамен забрал синтезатор.

Уже спустя сутки продавец пошел в банк, чтобы положить вырученные деньги на свою банковскую карту. Там выяснилось, что деньги поддельные. Информацию передали в МВД, сотрудники полиции установили анонимного покупателя и пришли к нему домой с обысками. Там нашелся струйный принтер, на котором предприимчивый мужчина печатал наличность.

Полицейским еще предстоит выяснить, сколько всего в Петербурге было сбыто поддельных денег, напечатанных в этой квартире кустарным способом. Известно, что в отношении хозяина квартиры возбудили уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Следствие избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. По данным ФАН, фигурант дела ранее уже был судим по «наркотической» статье.

В феврале петербургские полицейские задержали горожанина, который пытался сбыть поддельную купюру номиналом 5 тыс. рублей. Для преступления он привлек пожилую тещу.