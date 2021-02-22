Полиция в Петербурге поймала телефонного хулигана, угрожавшего взрывами

Санкт-Петербург, 22 февраля. Ранее судимый мужчина напился и решил похулиганить, заявив, что в одном из зданий города заложена бомба. Личность хулигана установлена — он не раз совершал подобные выходки.

Представители пожарной службы сообщили в полицию Петербурга, что им позвонил неизвестный злоумышленник, который заявил, что произведет взрыв в помещении госучреждения на Пражской улице. На место происшествия выехали правоохранители. После осмотра здания, а также прилегающей к нему территории, стражи правопорядка не обнаружили взрывоопасных веществ и взрывных устройств.

Полиция установила, кому принадлежал телефон, с которого совершили звонок. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что мужчина напился и из хулиганских побуждений пошел на правонарушение. Оказалось, что он уже был неоднократно судим за подобные действия.

Стало также известно, что в ЯНАО телефонные мошенники начали вымогать деньги с участников государственных закупок, сообщил URA.RU.