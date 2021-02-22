Мошенники «развели» пенсионера в Петербурге на 4 млн рублей

Санкт-Петербург, 22 февраля. Полиция разыскивает злоумышленников, которые позвонили пожилому жителю города и обманным путем получили от него крупную сумму.

Пенсионер обратился в полицию и рассказал, что из-за телефонных мошенников лишился 4,4 млн рублей. По словам заявителя, ему позвонила незнакомая женщина и представилась сотрудником одного из районных судов Москвы, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Она убедила пострадавшего, что ему полагается компенсация за ранее приобретенные у мошенников БАДы. Однако, чтобы ее получить, нужно заплатить за услуги инкассации и страхования. Таким образом мужчина в период с января по февраль нынешнего года в различных отделениях банка перевел деньги на счет злоумышленников. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий случай произошел в Челябинске. Там злоумышленники организовали «колл-центр на колесах» и обманули тюменских пенсионеров на 10 млн рублей, сообщило издание URA.RU.