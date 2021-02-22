Власти Петербурга задействовали более 1200 единиц техники для уборки снега

Санкт-Петербург, 22 февраля. На уборку выпавшего за последние сутки снега в Петербурге вышло более 1200 единиц техники дорожных предприятий, а также более 400 дворников.

Днем 21 февраля в Северной столице выпало более 20 сантиметров осадков. К расчистке городских дорог власти Петербурга привлекли более 1200 дворников и 1200 спецмашин. Помимо этого, для уборки скверов, парков, аллей и бульваров отдельно выделили 361 садовника и 92 единицы спецтехники, отметили в пресс-службе комитета по благоустройству.

В ночь на 22 февраля на уборку снега в Петербурге вышли 1204 единицы техники дорожных предприятий, а также 400 дворников. По состоянию на полдень воскресенья в городе выпало более 15 сантиметров снега.

«Это внушительное количество, однако дорожники успешно обеспечивают проход и проезд по улицам Петербурга. Всего с начала зимнего периода из города было вывезено почти 750 тысяч кубометров снега», — сообщили в ведомстве.

За прошедшую ночь, по оценкам синоптиков, в Северной столице выпала треть нормы месячных осадков. По количеству выпавшего снега Петербург установил рекорд 4 февраля. В тот день высота снежного покрова составила 27 сантиметров.