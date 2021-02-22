Житель Петербурга поссорился с уголовником и оказался в больнице

Санкт-Петербург, 22 февраля. Сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя Архангельской области. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью.

К стражам порядка обратилась 47-летняя горожанка. Она рассказала, что у нее в квартире находится человек с ножевым ранением, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В ходе опроса полицейские установили, что в квартире у заявительницы устроили застолье ее сожитель и приятель. Между мужчинами возникла ссора. Уголовник схватил нож и воткнул его в грудь гостя. Гражданского супруга петербурженки задержали, решается вопрос о мере пресечения.

В Ленинградской области ссора между сожителями закончилась убийством. Пострадавший скончался от удара ножом в грудь, сообщал ФАН.