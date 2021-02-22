Петербург получил свыше 70 тонн цветочной продукции за последнюю неделю

Санкт-Петербург, 22 февраля. Поставки цветов в Петербург выросли к 8 Марта. Только за последнюю неделю в регион привезли более 70 тонн растений, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Цветочную продукцию на пропускных пунктах стараются оформлять в ускоренном режиме. Ввоз растений осуществляется через несколько таможенных пунктов, включая МАПП «Бурачки» в Псковской области.

Увеличение объема поставок цветов в Северо-Западный регион является нормальным явлением перед праздниками. Ближе к 8 Марта они станут еще больше. Сейчас один пропускной пункт в среднем принимает около 60 фур в день.

Федеральная таможенная служба (ФТС) ранее опровергла слухи о дефиците цветочной продукции в России. С 15 февраля центры электронного декларирования выпустили почти 1,5 тонны срезанных цветов, заявили в ведомстве.