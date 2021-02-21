Эксперт ВОЗ назвал примерные сроки окончания пандемии COVID-19

Санкт-Петербург, 21 февраля. Говорить о завершении пандемии коронавирусной инфекции можно будет только тогда, когда у всех людей будет сформирован иммунитет, заявил эксперт ВОЗ Владимир Дедков.

Человечество будет бороться с коронавирусной инфекцией как минимум весь 2021 год. Такое заявление сделал эксперт Всемирной организации здравоохранения, заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

«Вряд ли до конца года следует ожидать, что это все закончится. Пока все не получат иммунитет тем или иным способом, переболев или вакцинировавшись, так вот и будет это продолжаться», — заявил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Все разговоры о том, что в мире появился более опасный штамм коронавирусной инфекции, являются спекулятивными, считает эксперт. Дело в том, что на данный момент никто не доказал экспериментально, что именно «британская» разновидность COVID-19 является более вредной.

Согласно последним данным, за прошедшие сутки в Северной столице выявлено менее тысячи заболевших коронавирусом. Такого показателя в городе не было с ноября.