Петербургские нерпы Крошик и Шлиссик помогут людям создать безопасные противотюленьи решетки

Санкт-Петербург, 21 февраля. Знаменитые кольчатые нерпы Крошик и Шлиссик, проживающие в Северной столице, стали участниками испытаний противотюленьих решеток.

Их инициировали в связи с возросшей гибелью тюленей. Предположительно, животные умирают, застревая в орудиях рыболовецкого промысла.

По мнению специалистов, решить проблему могут специальные защитные решетки, устанавливаемые на входе в снасти типа мереж. Они не позволят млекопитающим проникать внутрь накопителя и погибать из-за невозможности сделать вдох. Напоминающие тюленей Крошик и Шлиссик помогают в подборе решетки нужного размера.

«Испытатель №1 — Шлиссик. Его размеры и вес примерно соответствуют росто-весовым показателям начинающего самостоятельную жизнь и охоту детеныша редкой в Финском заливе балтийской нерпы», — говорится в публикации группы «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что именно такие «несмышленыши» обычно попадают в разные неприятности. Крошик в испытаниях играет роль серого тюлененка, который тоже только начинает самостоятельную жизнь.

В январе стало известно, что у популярных петербургских нерп появился свой YouTube-канал. Он был создан при поддержке Фонда друзей балтийской нерпы.