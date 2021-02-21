Силовики в Петербурге задержали продавца «веселящего газа»

Санкт-Петербург, 21 февраля. Оперативники МВД взяли с поличным уроженца центральноазиатской республики, который пытался продать на территории мегаполиса «веселящий газ».

Стражи порядка увидели на портале объявлений предложение купить закись азота. Стоит отметить, что с января 2021 года оборот этого вещества серьезно ограничен. Сделки между простыми физлицами запрещены.

Полицейские связались с продавцами и договорились встретиться в Выборгском районе. При себе у нарушителя нашли двухлитровый баллон с газом и 25 шариков. Материалы в отношении злоумышленника направят в районный суд, а запас азота уничтожат.

Российский президент подписал закон о введении штрафов за пропаганду употребления закиси азота. Максимальный размер санкции составляет 150 тыс. рублей, сообщал ФАН.