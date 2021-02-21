Доверчивая петербурженка десять раз перевела крупные суммы аферисту

Санкт-Петербург, 21 февраля. Сотрудники полиции устанавливают личность афериста, обманувшего пожилую жительницу Северной столицы. Жертва отдала злоумышленнику почти миллион рублей.

К стражам порядка обратилась 83-летняя горожанка. Она рассказала, что ей звонил якобы сотрудник банка, который с 2018 года под разными предлогами выманивал у нее деньги.

В первый раз злоумышленник позвонил в 2018 году. Лжебанкир попросил жертву перечислить 94 тыс. рублей для получения солидной «компенсации». Затем звонки возобновились в 2020 году. В ход вновь пошли заверение про «новую компенсацию». Затем потребовалось 107 тыс. рублей для «увеличения» депозитарной ячейки. Вскоре ей снова позвонили и попросили 75 тыс. рублей для оплаты налогового сбора.

В итоге после десяти звонков с просьбой что-то оплатить пенсионерка перечислила аферисту 985 тыс. рублей.

Пенсионеры в Петербурге являются излюбленной мишенью у аферистов. Недавно пожилая горожанка перечислила злоумышленнику 1,7 млн рублей, сообщал ФАН.