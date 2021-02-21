Петербургские ученые нашли препарат, облегчающий симптомы болезни Альцгеймера

Санкт-Петербург, 21 февраля. Производное от гидрокортизона вещество способно блокировать разрушающие головной мозг процессы.Такой вывод сделали петербургские ученые.

Сотрудникам Института цитологии РАН в ходе опытов на мышах удалось подобрать препарат, который своими свойствами предотвращает гибель нервных клеток и тем самым облегчает симптомы болезни Альцгеймера. По итогам исследования они опубликовали научную статью в журнале Aging and Diseases.

«У нас в лаборатории был обнаружен препарат, производное гидрокортизона. Вещество в низких концентрациях препятствует появлению белковых комплексов, разрушающих клетки головного мозга. При этом препарат не влияет на нормальные функции белков, необходимые для жизнедеятельности клеток», – цитирует ТАСС старшего научного сотрудника лаборатории Владимира Лазарева.

Ученые из Петербурга первыми в мире обнаружили и доказали, что в процессе гибели нейронов при болезни Альцгеймера активное участие принимает белок ГАФД. Сейчас они занимаются подачей заявки на регистрацию патента.