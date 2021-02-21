Депутат ГД Вострецов обратился к учащимся петербургского университета МВД России

Санкт-Петербург, 21 февраля. Член Государственной думы России Сергей Вострецов провел встречу с курсантами петербургского университета МВД России.

Мероприятие, в котором участвовал парламентарий, было приурочено к наступающему Дню защитника Отечества. Сергей Вострецов поздравил курсантов Санкт-Петербургского университета МВД с будущим праздником и вручил им благодарственные письма.

Общаясь с молодыми людьми, депутат нижней палаты парламента обратил внимание на то, что страну нужно защищать не только от внешних, но и от внутренних врагов. Именно с таким напутствием Вострецов обратился к будущим полицейским, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В период, когда наша страна переживает пандемию коронавируса, некоторые политические проходимцы пытаются дестабилизировать ситуацию. Я уверен, что у них ничего не выйдет. Наша задача — защитить народ, и мы с ней справимся!» — сказал Сергей Вострецов.

С наступающим Днем защитника Отечества депутат Государственной думы Вострецов поздравил и работников 61 бронетанкового ремонтного завода. Парламентарий вручил сотрудникам предприятия грамоты и памятные подарки. Он также посетил концерт классической музыки, который прошел среди танков.