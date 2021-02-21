Спасатели потушили пожар в цеху по выпуску медицинского оборудования на Охте

Санкт-Петербург, 21 февраля. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в производственном здании на Охте. Загорелся цех, где выпускают медоборудование.

Пожар в производственном здании в Красногвардейском районе Петербурга локализован. Информации о пострадавших не поступало.

Сообщение о возгорании в доме 17 по Магнитогорской улице поступило в дежурную часть сегодня в 14:11. Пожарно-спасательное подразделение прибыло на место происшествия спустя шесть минут. На месте выяснилось, что возгорание на площади 30 кв. метров произошло в цехе по выпуску медицинского оборудования. В ликвидации пожара участвовали 36 человек и девять единиц техники.

Спасатели локализовали возгорание кровли в Театре юного зрителя, сообщал ранее ФАН. Для ликвидации задействовали более 70 человек и 20 единиц спецтехники.