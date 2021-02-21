Треть месячной нормы осадков выпала в Петербурге за ночь

Санкт-Петербург, 21 февраля. Почти рекордное количество осадков выпало за ночь в Северной столице, сообщил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Больше трети месячной нормы снега выпало в эту ночь в Петербурге. Высота снежного покрова в Северной столице на данный момент составляет около 25 сантиметров, что почти является настоящим рекордом этой зимы. На территории области количество снега увеличилось до полуметра. Такое заявление сделал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Согласно утренним данным, в осадкомеры на метеостанции Северной столицы попало 12 мм осадков, что составляет 39% от нормы февраля», – написал он у себя на странице в Facebook.

По количеству выпавших осадков Петербург установил рекорд 4 февраля. В тот день высота снежного покрова составила 27 сантиметров, добавил Леус.

Согласно данным, которые недавно предоставил синоптик, в ближайшее время в Северной столице установится облачная погода. Столбики термометров покажут от −2 до −4 градусов. После длительного периода сильных морозов температура нормализуется.