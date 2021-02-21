Почти 45% коек для больных коронавирусом свободны в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 февраля. Официальные представители комитета по здравоохранению Северной столицы отчитались о количестве свободных коек для оказания помощи зараженным коронавирусом.

Сейчас Санкт-Петербург располагает 44,8% свободных коек, или же 4156 мест, оборудованных для лечения больных COVID-19. Всего в городе на Неве развернуто 9273 койки для зараженных коронавирусной инфекцией, рассказали в местном комитете по здравоохранению.

Также с 22 февраля в Северной столице к работе в плановом режиме вернутся три ранее перепрофилированных медицинских учреждения. В их числе городская больница №33, клиническая больница Святителя Луки и многопрофильная больница №2.

Согласно данным на первую половину февраля, в Санкт-Петербурге вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли уже более 102 тыс. человек. Об этом заявили в межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19.