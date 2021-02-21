Уроженец Дагестана наказан за езду задом по Петербургу

Санкт-Петербург, 21 февраля. Полицейские в Северной столице установили личность нарушителя ПДД. Его противозаконные действия были засняты на видео.

В соцсетях ранее появилось видео, снятом на проспекте Большевиков. Водитель Lada Priora, пренебрегая правилами и безопасностью других, ехал задним ходом навстречу другим автомобилям.

Стражи порядка выяснили, что машиной управлял 28-летний уроженец Дагестана. Лихача задержали и составили в отношении его несколько протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, решается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности.

В Новосибирске во дворе одного из домов погибла женщина. Установлено, что ее сбил грузовик, ехавший задним ходом, сообщал ФАН.