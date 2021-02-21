Потепление и сильный снегопад ожидаются в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 февраля. Сильный снегопад пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в соцсети Facebook.

Облачная погода установится в Северной столице. Столбики термометров покажут от −2 до −4 градусов. После длительного периода сильных морозов температура нормализуется. Гололед и сложная обстановка образуются на дорогах Петербурга. Скорость северо-восточного ветра достигнет десяти метров в секунду, сообщил Леус.

Раннего тепла предстоящей весной ждать не стоит. Март является зимним месяцем в европейской части России. Учитывая существующие прогнозы и запасы снега, потепление задержится на 5–10 дней. Леус подчеркнул, что обильные снегопады лучше слякоти и оттепелей. Однако говорить о точном прогнозе пока невозможно.