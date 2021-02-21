Выставка шедевров из коллекций Cartier и Эрмитажа открылась в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 февраля. Жители и гости Петербурга увидят украшения из коллекции французского ювелирного дома Cartier на выставке в Эрмитаже.

Выставка получила название «Cartier: Продолжая историю. Шедевры декоративно-прикладного искусства Эрмитажа и ювелирное наследие дома Cartier». Директор музея Михаил Пиотровский заявил, что экспозиция «о поэзии, драгоценностях, о мистике драгоценностей».

«Я очень благодарен за идею совместить здесь вещи из исторической коллекции Cartier и шедевры эрмитажной коллекции драгоценностей», — сказал Пиотровский.

Посмотреть выставленные в Эрмитаже украшения и шедевры декоративно-прикладного искусства можно до 18 апреля 2021 года.

Из-за пандемии коронавируса музеи в Петербурге были закрыты. Но сейчас они вновь распахнули свои двери и ждут посетителей. Пиотровский еще в прошлом году указал на снижение числа гостей Эрмитажа из-за вируса.