Жители Петербурга выбрали имя новому обитателю Ленинградского зоопарка

Санкт-Петербург, 21 февраля. Пара черных макак в Ленинградском зоопарке произвела на свет детеныша, имя которому выбрали сами жители Северной столицы.

Детеныш появился на свет в конце декабря 2020 года от черных макак Черри и Жоржа. Администрация Ленинградского зоопарка объявила конкурс на выбор имени для новорожденного две недели назад. Об этом сообщили на странице учреждения во «ВКонтакте».

Порядка 300 вариантов имен предложили жители Северной столицы в ходе этого голосования. По решению администрации учреждения малыша назвали Нот. Жительница Петербурга София Зяблова, которая предложила это имя, получит подарки от Ленинградского зоопарка.

Нот и его родители сейчас проживают в павильоне для приматов. В этой семье черных макак есть еще один детеныш — самка Наи. Сестра Нота родилась в 2019 году, имя для нее также выбирали сами жители Петербурга.