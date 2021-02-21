Выставка тюльпанов и сирени пройдет в рамках фестиваля «Оттепель чувств» в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 февраля. Петербуржцев приглашают посетить выставку сирени и тюльпанов, которая пройдет в рамках фестиваля «Оттепель чувств» в Ботаническом саду.

Открытие фестиваля состоится 21 февраля, посетители мероприятия смогут посмотреть несколько выставок.

Экспозиция «Мечты о весне» представит гостям выставки тюльпаны и сирень. На фестивале также можно будет познакомиться с ботанической живописью, пройтись по субтропическому маршруту и посетить Ботанический музей.

В День защитника Отечества взорвутся полторы тысячи фейерверков. Военнослужащие Западного военного округа произведут 30 залпов из артиллерийских орудий. Салют запустят из Петропавловской крепости.

Ко Дню защитника Отечества Музей Победы представил посетителям новый экспонат — фронтовой альбом, который собственноручно заполняли бойцы 669-й роты 58-го стрелкового корпуса 53-й Отдельной Среднеазиатской армии во время Великой Отечественной войны. Реликвию передали музею родственники командира дивизии Петра Квитко.