Здания петербургской обувной фабрики «Скороход» признали памятником архитектуры

Санкт-Петербург, 21 февраля. Бывшие корпуса фабрики «Скороход» на Заставской улице в Северной столице признали памятником архитектуры регионального значения.

Эти объекты отличаются интересным объемно-пространственным и композиционным решением, отметили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Фабрику построили в 1885 году. В годы блокады на ней изготавливали армейскую обувь.

С 2000 года производство обуви начало постепенно сворачиваться. Технику перевезли на другую площадку. Сейчас в исторических корпусах находятся офисы, торговые точки, предприятия и различные мастерские. На территории фабрики запланировано строительство лофт-квартала. Проект не предусматривает сноса исторических зданий.

В Петербурге ранее предложили переименовать одну из улиц или скверов в честь актера Андрея Мягкова. Звезда «Служебного романа» и многих других советских фильмов, полюбившихся зрителям, скончался 18 февраля на 83-м году жизни. Артиста похоронили в Москве.