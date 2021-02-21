Полторы тысячи фейерверков взорвутся в Петербурге в День защитника Отечества

Санкт-Петербург, 21 февраля. Военнослужащие ЗВО запустят в Петербурге около полутора тысяч фейерверков 23 февраля.

Планируется произвести 30 залпов из артиллерийских орудий. По информации пресс-службы округа, салют военные дадут в День защитника Отечества из Петропавловской крепости.

Как в городе, так и в области 23 февраля пройдут и другие мероприятия приуроченные к празднику. Военнослужащие почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны.

ФАН ранее писал, что Музей Победы ко Дню защитника Отечества представил публике новый раритет — фронтовой альбом «В боях за Родину». Его во время Великой Отечественной войны заполняли бойцы 669-й роты 58-го стрелкового корпуса 53-й Отдельной Среднеазиатской армии и ее командир Петр Квитко.