Школьница погибла после падения с 17-го этажа многоквартирного дома

Санкт-Петербург, 20 февраля. Девочка-подросток упала с 17-го этажа жилого дома и разбилась насмерть, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Известно, что семья погибшей переехала в Петербург с Дальнего Востока шесть лет назад. Девочка жила с мамой, братом и сестрой. Раньше она увлекалась аниме, а в последнее время у нее начались проблемы с учебой. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Похожий случай произошел в Москве: ранним утром из окна квартиры на девятом этаже выпала 11-летняя девочка. Ее экстренно госпитализировали с различными травмами, сейчас она находится под наблюдением врачей, сообщал ФАН.