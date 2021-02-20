«Индекс рассольника» снижается на рынке Петербурга

Санкт-Петербург, 20 февраля. Себестоимость кастрюли рассольника по-ленинградски на этой неделе снизилась на 11 рублей. К такому выводу пришли эксперты, оценившие стоимость продуктов в магазинах Петербурга.

Стоимость знаменитого супа выбрана изданием «Петербургский дневник» в качестве индекса изменения цен на продукты. По аналогии с «Индексом Биг Мака», ленинградский рассольник показывает динамику рынка социально значимой продукции. В его состав входят все наиболее популярные у горожан продукты: свинина, курица, перловая крупа, овощи, сметана и подсолнечное масло. На этой неделе кастрюля супа обойдется в 130 рублей — это на 11 рублей дешевле результата прошлой недели.

Снижение цены обусловлено переизбытком мяса на российском рынке, а также недавней регулировкой рынка круп. Цена картофеля и ряда других продуктов осталось неизменной. Не исключено, что в ближайшее время данный рынок будет фиксировать рост цен в связи с сезонным снижением запасов.

Знаменитый «индекс Биг Мака» популярен во многих странах мира, так как позволяет оценить реальную разницу потребительских цен. Однако иногда такая методика подсчета дает сбои. К примеру, она может не отражать поведение валютного курса.