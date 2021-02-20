Жители Петербурга смогут посетить «Алые паруса» в 2021 году

Санкт-Петербург, 20 февраля. Власти Санкт-Петербурга считают, что эпидемиологическая ситуация в городе позволит провести праздник выпускников в традиционном режиме.

Как сообщили в Смольном, власти приняли предварительное решение о проведении «Алых парусов» и допуске выпускников к празднику. Окончательное решение будет приниматься ближе к выпускным вечерам. В первую очередь власти будут отталкиваться от статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Текущие темпы заболеваемости обнадеживают, заявили в Смольном.

Прошлогодние «Алые паруса» прошли в онлайн-формате в связи с пандемией COVID-19. Салют, праздничный концерт и главное событие всего мероприятия – проход корабля с алыми парусами по Неве – транслировали по телеканалам и в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что часть ограничений, введенных властями Петербурга в связи с пандемией коронавирусной инфекции, была отменена. Фуд-корты и фуд-плейсы Северной столицы заработали с середины февраля, объекты развлечения и досуга вновь открыли свои двери для посетителей. Доля заполняемости в кинотеатрах, цирках, концертных и театральных залах увеличена до 75%.