Летчик объяснил, зачем в Петербурге второй аэропорт

Санкт-Петербург, 20 февраля. Компания «Газпром» выделит 41 миллиард рублей на строительство аэропорта Левашово в Петербурге. Второй аэропорт не станет альтернативой Пулково, а будет использоваться для ведомственных перевозок «Газпрома», объяснил ФАН заслуженный летчик России Вадим Базыкин.

Аэропорт Левашово возведут на месте старого военного аэродрома в 12 километрах от «Лахта центра». Большая часть работ будет завершена в 2023 году. «Газпром» планирует вкладывать средства в строительство поэтапно: 6 млрд рублей в 2022 году, 25 млрд рублей в 2023 году и 9 млрд рублей в 2024 году.

«Новый аэропорт в полной мере не станет вторым в Петербурге и не будет дополнять Пулково в части гражданского пассажиропотока. Вероятнее всего, Левашово будет использоваться для ведомственных перевозок «Газпрома» и вип-перевозок. Дело в том, что Левашово находится в той же точке глиссады в части полетов воздушных судов, как и Пулково. Поэтому с точки зрения разгрузки потока самолетов наличие Левашово не решит проблему — это вопрос авиационной безопасности», — пояснил Базыкин.

Ранее ФАН сообщал о том, что петербургский авиарейс был задержан из-за отказа пассажира надеть маску.