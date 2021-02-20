Фанат Ганнибала Лектера «заминировал» квартиру актрисы в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 февраля. Фанат Ганнибала Лектера «заминировал» квартиру актрисы, принимающей участие в постановках нескольких популярных мюзиклов, в частности в «Бале вампиров».

Женщина обнаружила, что у нее на двери квартиры висит предмет, похожий на гранату. Она обратилась в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов выяснили, что это граната, предназначенная для игры в страйкбол. По данному факту возбудили уголовное дело о хулиганстве.

«Минера» быстро задержали. Им оказался бывший возлюбленный актрисы Станислав Б. В Петербург он приехал из Донецка. На допросе он заявил полицейским, что любит высказывания Ганнибала Лектера, который впервые появляется в романе «Красный дракон». Персонаж импонирует ему как блестящий судебный психиатр, серийный убийца и каннибал, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.