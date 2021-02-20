Петербург накроет мощный снегопад на предстоящих выходных

Санкт-Петербург, 20 февраля. Синоптики предупредили жителей Петербурга о сильном снегопаде, который накроет город на предстоящих длинных выходных.

Это приведет к более чем двукратному увеличению высоты снежного покрова. К началу новой рабочей недели он может достигнуть 50 см. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«На сегодняшний день высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигает 20 см, но к началу рабочей недели ожидается увеличение ее до 50 см», — отметил он в беседе с ТАСС.

Такое количество снега в данный период наблюдалось в Северной столице только в 2010 и 2011 годах. В те годы к концу февраля снежный покров вырос до 60 сантиметров. Сильный снег ожидается ночью и в первой половине дня 21 и 22 февраля, а затем в ночь с 23 на 24 февраля.

За четыре дня в городе выпадет месячная норма осадков. Начиная с 20 февраля снегопад будет постепенно усиливаться и достигнет пиковых значений 23 февраля.