Последствия коммунальной аварии на Васильевском острове устранены

Санкт-Петербург, 20 февраля. Сотрудники коммунальной службы оперативно прибыли на место аварии в районе 7-й линии Васильевского острова. Экстренные работы велись возле дома №54.

По данным источника ФАН, рабочие АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заменили семь метров теплопровода. К 11:00 все работы были выполнены. В настоящее время система отопления функционирует в штатном режиме.

В Крыму коммунальщики устраняли последствия разгула стихии. В результате непогоды были повалены деревья, местные жители остались без электроэнергии.