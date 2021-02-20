В петербургской группе «медитационного лагеря» нашли обнаженные фото детей

Санкт-Петербург, 20 февраля. В Сети обнаружили группу по медитации, в которой были опубликованы порнографические снимки несовершеннолетних. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Фото голой девочки было сделано в палаточном лагере рядом со станцией «Петяярви» Приозерского района. Примерные даты — с 1 мая по 31 августа 2020 года. О том, какой автор опубликовал детское порно, не сообщается. Мотивы также неизвестны.

Возбуждено уголовное дело по факту изготовления и оборота материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Ведется расследование, назначен ряд следственных мероприятий.