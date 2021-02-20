Неизвестные угнали у бармена из Петербурга BMW за 6 млн рублей

Санкт-Петербург, 20 февраля. У работника петербургского кафе угнали дорогостоящий автомобиль. Мужчина припарковал машину на улице 2-й Луч, спустя сутки BMW пропал.

Работающий барменом пострадавший обратился в полицию, заявив об угоне своего дорогого автомобиля марки BMW X7. По словам заявителя, неизвестные похитили иномарку в период с 22:30 18 февраля до 18:05 19 февраля.

Сумма ущерба от действий злоумышленников составила 6 млн рублей. BMW X7 белого цвета был выпущен в 2020 году. Полицейские изъяли комплект ключей, СТС, сфотографировали место происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похитителя разыскивают.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту угона в подмосковном Долгопрудном внедорожника Land Rover, сообщал ФАН. Иномарка принадлежит супруге известного в Москве общественного деятеля.