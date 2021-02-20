Мужчина пострадал при прорыве трубы с кипятком на Васильевском острове

Санкт-Петербург, 20 февраля. Трубу с горячей водой прорвало на 7-й линии Васильевского острова, один человек пострадал, передает источник ФАН в экстренных службах.

Пострадавшего доставили в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Информации о его состоянии не поступало. Причины аварии в настоящий момент устанавливаются.

Сразу на нескольких улицах во Владивостоке прорвало трубы с горячей водой, сообщало издание Deita. Коммунальный коллапс связан, в первую очередь, с аномально холодной зимой, которая обрушилась на Приморский край.