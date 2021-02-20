Небо Петербурга может сменить цвет из-за надвигающегося из Сахары песка

Санкт-Петербург, 20 февраля. Облако пыли из Сахары движется в сторону европейских стран, а также может настигнуть Санкт-Петербург, заявили специалисты программы космического наблюдения за Землей Copernicus.

Служба мониторинга подготовила прогноз о качестве воздуха в ближайшее время, согласно которому песочное облако достигнет Южной и Центральной Европы уже к этим выходным. На данный момент в центре космического наблюдения не могут сказать, как пыль из Сахары повлияет на общую видимость.

Наибольшее количество песка осядет в восточных регионах Испании и на юге Франции. Облако также может дойти до Норвегии и Петербурга. Ситуация будет зависеть от ветра и других погодных условий, которые могут разносить пыль на тысячи миль. В первые выходные февраля песок из Сахары уже долетал до заснеженных Пиреней и Альп, а небо в этих районах окрасилось в желтый цвет.

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