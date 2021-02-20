«Газпром» объявил о вложении 41 млрд рублей в строительство аэропорта в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 февраля. Энергетическая компания «Газпром» выделит 41 миллиард рублей на строительство аэропорта Левашово в Петербурге.

Аэропорт возведут на месте старого военного аэродрома в 12 километрах от «Лахта центра». Строительство должно подойти к концу к осени 2024 года, а в 2023 большая часть работы будет уже позади, сообщает «Интерфакс».

Предприятие планирует вкладывать средства поэтапно. Большую часть денег выделят в 2023 году – более 25 миллиардов рублей. В 2022 году выделят 6 миллиардов, а в 2024, на финальном этапе строительства, – больше 9 миллиардов рублей.

Газопровод «Северный поток — 2», простирающийся от России до Германии, может быть введен в эксплуатацию уже в 2021 году. Такие сроки запуска заложены в презентации к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимира Вавилова на одном из межотраслевых мероприятий.