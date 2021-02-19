Петербуржцев предупредили о снегопаде 20 февраля

Санкт-Петербург, 19 февраля. Вместо мороза и солнца в Петербург придет облачная и снежная погода, сообщили специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

20 февраля в Северной столице ожидается умеренный снег. Ночью столбики термометров покажут −11...−−13 градусов, а днем потеплеет до −8...−6 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня существенно не изменится. Согласно прогнозу синоптиков, снег будет идти в течение нескольких дней. Водителей и пешеходов также предупредили о гололедице на дорогах.

В марте будет по-настоящему зимняя погода, а апрель ожидается холодным, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам эксперта, климатическая весна придет позднее на одну-две недели.