В Петербурге предложили реабилитировать током перенесших коронавирус пациентов

Санкт-Петербург, 19 февраля. Пациентам, которые уже переболели коронавирусом, планируют стимулировать спинной мозг через кожу с помощью специальных токов.

Это позволит восстановить дыхательную функцию после перенесенного COVID-19. Об этом рассказал заведующий лабораторией физиологии движений Петербургского института имени Павлова Юрий Герасименко.

Согласно проведенным исследованиям, параметрами дыхания можно управлять с помощью стимуляции спинного мозга. У перенесших коронавирус увеличиваются параметры вдоха и выдоха. На данный момент врачи пытаются понять, как управлять этими процессами, чтобы создать специальную систему тренировок.

Новый метод только исследуется и не утвержден в качестве технологии лечения. Герасименко уточнил, что стимуляции током подвергаются пациенты, перенесшие инсульт. После таких процедур им легче передвигаться.

ФАН ранее писал, что Министерство здравоохранения Польши объявило о наступлении третьей волны COVID-19 в стране. Количество новых случаев превышает показатели недельной давности.