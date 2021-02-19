Труп уроженца Псковской области нашли в кустах в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 февраля. На Сибирской улице в Санкт-Петербурге обнаружили тело 23-летнего парня. Предположительно, он упал с высоты.

Личность погибшего установили стражи порядка. Об этом ФАН рассказал источник в правоохранительных органах. Тело в кустах обнаружил местный житель. Он и позвонил в полицию, которая выехала на место. Правоохранители обнаружили паспорт молодого человека, где указано, что он является уроженцем Псковской области.

Полицейские выяснили, что в 2019 году гражданина привлекали к административной ответственности за употребление алкоголя и наркотиков в общественном месте. В причинах трагедии разберутся специалисты. Они уже начали проверку.

Отец с пятилетней дочерью выпали из окна многоэтажки на юго-востоке Москвы. Они упали с высоты 17 этажа и разбились насмерть.