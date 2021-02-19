Мужчину с проломленным черепом нашли в подъезде на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 19 февраля. Неизвестный мужчина с переломом темечка в тяжелом состоянии попал в городскую больницу №3. Пострадавшего госпитализировали из подъезда одного из домов на проспекте Луначарского.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, мужчина лежал на лестничной площадке между 8-м и 9-м этажами. Обнаружившие его жильцы вызвали скорую помощь.

Медики диагностировали у него линейный перелом теменной кости. Сейчас ему оказывается необходимая помощь. Личность пациента устанавливается, на вид ему около 40 лет. Сотрудники полиции, получив сообщение о поступлении в больницу мужчины с такой травмой, прибыли на место, где его нашли местные жители. Правоохранители изъяли колбу с веществом бурого цвета, отпечатки пальцев и одежду.

Ранее РИАМО сообщало о жестоком убийстве мужчины на остановке общественного транспорта недалеко от Сиреневого бульвара в Москве. Потерпевшему нанесли по меньшей мере пять ударов ножом.