Четырехлетний малыш едва не выбил себе глаз в детском саду на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 19 февраля. Маленький мальчик тяжело пострадал, играя в детском садике на Дибуновской улице. Ребенок серьезно травмировал себя и едва не лишился глаза. Сейчас он находится в больнице.

О ЧП сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Мальчику четыре года. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Врачи диагностировали у малыша проникающее ранение роговицы левого глаза с выпадением радужки.

Ему оказывают всю необходимую помощь. Установлено, что мать ребенка является гендиректором садика, ее муж, отец мальчика, ее заместителем. Семья является благополучной, ранее они не попадали в поле зрения правоохранительных органов.

РИАМО сообщало о травмировании 12-летнего ребенка в подмосковной Электростали. На школьника рухнула наледь. Его доставили в больницу с ушибленными ранами головы.