Саблю «Генералиссимус Суворов» из мозаичного дамаска покажут в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 февраля. Саблю, посвященную полководцу Александру Суворову и переходу через Альпы русской армии, можно увидеть в Петербурге накануне 23 Февраля.
Выставка «За Россию-матушку и во славу Божию» открылась в петербургском Историческом парке «Россия — моя история» накануне Дня защитника Отечества. На ней представлены произведения российского художника-оружейника Анатолия Богачева. Среди экспонатов — сабли, кинжалы, кортики, ножи, проекты и эскизы коллекционного клинкового оружия, фотографии произведений декоративно-прикладного искусства на тему защиты Отечества от врагов. На открытии выставки побывал ФАН.
Куратор выставки Роман Залесов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал об одном из ключевых экспонатов выставки. Это сабля, посвященная знаменитому российскому полководцу.
«Особый интерес представляет сабля «Генералиссимус Суворов». Всем известна эта замечательная личность, выдающийся русский полководец, знаменитый своими подвигами и переходом через Альпы. На этой сабле есть несколько изображений: портрет самого Александра Васильевича Суворова, один из фрагментов альпийского похода — битва за Чертов мост. Это большая, сложная, многофигурная композиция, протянувшаяся практически посередине всех ножен. Сверху часть ножен украшает изображение Нерукотворного Спаса. Внизу, как символ победы русской армии, размещена фигура Георгия Победоносца. На клинке, который выполнен из мозаичного дамаска, — гравированная надпись, слова самого Суворова: «С нами Бог, победа будет за нами».