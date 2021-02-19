Саблю «Генералиссимус Суворов» из мозаичного дамаска покажут в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 февраля. Саблю, посвященную полководцу Александру Суворову и переходу через Альпы русской армии, можно увидеть в Петербурге накануне 23 Февраля.

Выставка «За Россию-матушку и во славу Божию» открылась в петербургском Историческом парке «Россия — моя история» накануне Дня защитника Отечества. На ней представлены произведения российского художника-оружейника Анатолия Богачева. Среди экспонатов — сабли, кинжалы, кортики, ножи, проекты и эскизы коллекционного клинкового оружия, фотографии произведений декоративно-прикладного искусства на тему защиты Отечества от врагов. На открытии выставки побывал ФАН.

Куратор выставки Роман Залесов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал об одном из ключевых экспонатов выставки. Это сабля, посвященная знаменитому российскому полководцу.