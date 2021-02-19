В Смольном рассказали, как изменилось меню школьников

Управление социального питания (УСП) разработало новый стандарт обеспечения горячими завтраками и обедами в социальных учреждениях. Изменения в первую очередь затронули меню. Заместитель начальника УСП Светлана Гусева рассказала, чем будут кормить петербургских школьников.

По словам представителя УСП, новый стандарт выполняет две функции: первая — методическая, которая позволяет поднять планку организации питания, а вторая — информационная — родители могут получать актуальную информацию о питании, контролировать качество и жаловаться на нарушения.

Гусева обратила внимание, что нововведения касаются не только нормативной базы. Школьники уже могут почувствовать значительные изменения в меню.

«Изменения коснулись и меню: стало гораздо больше фруктов. Мы разработки стандарта мы постарались уйти от продуктов, на которые у детей не выработан вкус. Меню стало более интересным и вкусным», — добавила эксперт.

В Смольном подчеркнули, что УСП не является контролирующим органом, а работает на профилактику нарушений. Специалисты работают с вопросами и жалобами родителей, а также обеспечивают мониторинг качества питания.

Ранее в УСП рассказали, в каких районах Петербурга лучше всего кормят в школах и детсадах.