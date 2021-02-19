Стандарт соцпитания в Петербурге: что изменилось, куда жаловаться на нарушения

Петербургское Управление социального питания (УСП) приняло новый стандарт обеспечения горячими завтраками и обедами в социальных учреждениях — школах, детсадах, колледжах, медицинских и социальных учреждениях. Заместитель начальника УСП Светлана Гусева назвала две главные цели нового стандарта.

Зачем нужен новый стандарт

По словам Гусевой, новый стандарт разрабатывался совместно экспертами УСП, представителями общественных институтов, органов власти и непосредственно образовательных учреждений. Прежде всего, стандарт носит методическую функцию для организаций, которые обеспечивают школьников питанием.

«Стандарт создан в формате «оптимально», где поднята планка, чтобы любой, кто работает в отрасли, понимал, к чему надо стремиться. Параметры, указанные в стандарте, под силу исполнить любому оператору питания», — объяснила представитель УСП.

Работа с жалобами

Не менее важная задача стандарта — обеспечить информационную поддержку, подчеркнула Гусева. В сентябре УСП открыло горячую линию для жалоб родителей на качество питания. Подать обращение можно как по телефону, так и через WhatsApp и Telegram. Кроме того, специалисты УСП ведут мониторинг жалоб родителей в социальных сетях.

Гусева подчеркнула, что УСП не является контролирующим органом, а работает на профилактику нарушений. Главная задача специалистов УСП — помочь районам адекватно оценить уровень организации питания, а не проверить и выявить специально нарушения у операторов питания. Устранение нарушений входит в задачи администраций районов и профильных комитетов.

Ранее в УСП назвали лучшие районы Петербурга по качеству питания в школах и детсадах.