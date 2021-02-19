«Терпение лопнуло»: жена Марка Горонка решила расстаться с артистом из-за скандалов

Санкт-Петербург, 19 февраля. Супруга артиста Марка Горонка, госпитализированного с гипертоническим кризом, решила расстаться с мужем, поскольку устала терпеть его выходки и скандалы, сообщил источник ФАН.

Анна Горонок заявила, что все время боролась за супруга со всеми его зависимостями и закрывала глаза на скандальное поведение. Терпение женщины лопнуло, у нее было два нервных срыва из-за артиста.

Семейный ужин в одном из ресторанов Петербурга закончился конфликтом. Артист Марк Горонок поссорился со своей супругой, после чего оказался в больнице, сообщало Федеральное агентство новостей. Медики диагностировали гипертонический криз, однако приступ удалось быстро купировать, и он идет на поправку.