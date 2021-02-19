Врачи рассказали о состоянии госпитализированного артиста Марка Горонка

Санкт-Петербург, 19 февраля. Состояние артиста Марка Горонка, экстренно госпитализированного с гипертоническим кризом, стабилизировалось, приступ купировали быстро, передает источник ФАН.

Через два дня Горонка выпишут из больницы. В настоящий момент он находится под наблюдением медиков. По предварительной информации, ему стало плохо после семейного конфликта.

Супружеская пара праздновала годовщину со дня знакомства в одном из петербургских ресторанов и в какой-то момент начала ссориться, сообщало Федеральное агентство новостей со ссылкой на заявление актера Вячеслава Смородинова. Жена артиста покинула заведение, а спустя время ей позвонили и сообщили, что Горонок почувствовал недомогание.