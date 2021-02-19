Водитель Renault сбил двух пенсионеров в Выборгском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 19 февраля. Пожилые супруги попали под колеса Renault Duster в Выборгском районе Петербурга. Авария зафиксирована рано утром 19 февраля.

ДТП произошло на пересечении улицы Руднева и Актерского проезда около 06:40. Водитель автомобиля не пропустил пожилых пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре», передает ФАН источник в правоохранительных органах.

В результате происшествия пострадали оба пенсионера, их доставили в Елизаветинскую больницу с переломами ног. У женщины также диагностировали перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

Серьезное ДТП с участием ребенка произошло на севере Петербурга в минувший четверг. Водитель «Газели» совершил наезд на женщину с семилетним ребенком.